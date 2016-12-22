В Одесской области задержали разыскиваемого через Интерпол россиянина
Общество, 16:40
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В Одесской области задержали разыскиваемого через Интерпол россиянина
В Одесской области в пункте пропуска «Платоново» украинские пограничники задержали гражданина России, который находился в международном розыске по подозрению в коррупции. Об эстом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины (ГПУ), передает УНИАН.
Как отмечается в сообщении, в России задержанного хотят привлечь к уголовной ответственности по подозрению во взяточничестве, коррупции и превышении служебных полномочий.
В ГПУ фамилию мужчины не назвали. Он был передан представителями национальной полиции. О факте задержания подозреваемого был также информирован дежурный украинского бюро Интерпола в Киеве, отмечается в сообщении украинской пограничной службы.