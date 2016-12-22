В США голый мужчина застрелил троих человек в кафе
Общество, 14:30
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В США голый мужчина застрелил троих человек в кафе
Голый мужчина открыл огонь по посетителям заведения Waffle House возле города Нэшвилл в американском штате Теннесси, погибли три человека, еще четверо были ранены. Об этом сообщает городская полиция в Twitter.
Инцидент произошел в 03:25 по местному времени (11:25 мск). Один из посетителей смог выбить оружие из рук стрелка. После этого нападавший скрылся с места происшествия. По данным полиции, речь идет о 29-летнем Тревисе Рейнкинге из города Мортон, штат Иллинойс.
В последний раз беглеца видели в районе Мерфрисборо-Пайк. Полиция разыскивает стрелка.
В начале апреля в штате Иллинойс мужчина открыл стрельбу в чартерном автобусе, погибли три человека. Стрелок скрылся с места происшествия, полиция продолжает поиски нападавшего.