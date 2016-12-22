Во Франции эвакуировали крепость Мон-Сен-Мишель после угроз неизвестного
Общество, 12:45
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Во Франции эвакуировали крепость Мон-Сен-Мишель после угроз неизвестного
Полиция эвакуирует посетителей крепости Мон-Сен-Мишель во Франции, после того как неизвестный мужчина стал угрожать правоохранителям. Об этом сообщает France Info.
По словам префекта департамента Манш Жана Марка Сабата, полиция разыскивает выкрикивавшего угрозы в адрес представителей правопорядка мужчину, добавив, что неизвестно, имеется ли у него оружие. За обстановкой в районе аббатства также следит полицейский вертолет. Как отмечает источник газеты Le Monde, полиция уже смогла установить личность подозреваемого по записям с видеокамер.
Крепость Мон-Сен-Мишель была признана историческим памятником в 1874 году, в 1979 году ЮНЕСКО причислила крепость к всемирному наследию человечества.