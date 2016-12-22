СМИ узнали о причастности бывшего агента ФСБ к отравлению Скрипалей

Контртеррористическая полиция Великобритании подозревает, что к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии может быть причастен бывший агент ФСБ России с позывным «Гордон». Об этом сообщает газета The Mirror.

В полиции считают, что 54-летний мужчина, предположительно, использовал имя Михаил Савицкис, а также два других псевдонима. Полицейские отметили, что бывший агент ФСБ уже мог вернуться из Великобритании в Россию. Отмечается, что за атакой на Скрипалей стоит группа из шести человек.

Правоохранители узнали о «Гордоне» после допроса агента-перебежчика ФСБ Бориса Карпичкова. Мужчина сбежал из России в 1998 году, в 2010 году он получил гражданство Британии.

По его словам, «Гордон» занимал пост капитана в КГБ, а затем стал майором ФСБ, он также был подчиненным Карпичкова в начале 1990-х годов. «Он был очень умным, образованным, амбициозным и безжалостным человеком», — заявил перебежчик. Карпичков подчеркнул, что предполагаемый киллер Скрипалей занимался боевыми искусствами и закончил юридический факультет Латвийского университета.

По словам перебежчика, «Гордон» возглавлял шпионскую сеть, которая специализировалась на «мокрых делах». Он добавил, что на счету агента как минимум одно убийство — в 1990-е он застрелил главаря латвийской преступной группы.

Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в британском городе Солсбери 4 марта. Власти Великобритании возлагают ответственность за отравление Скрипалей на Россию, в Москве отрицают все обвинения.