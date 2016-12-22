На Кубани завели дело после гибели велогонщицы Плужниковой в ДТП

Полиция города Геленджик возбудила уголовное дело по факту ДТП в селе Архипо-Осиповка, в результате которого погибла 24-летняя российская велогонщица Лидия Плужникова. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Дело завели по ч.3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). О смерти Плужниковой 21 апреля сообщала Федерация велосипедного спорта России.

Спортсменка ехала на велосипеде, ее сбил выехавший на встречную полосу 17-летний водитель без прав на управление автомобилем. Девушка скончалась на месте. Президент Федерации велосипедного спорта Вячеслав Екимов принес свои соболезнования родным и близким Плужниковой. В настоящий момент виновник ДТП находится под подпиской о невыезде.