Порошенко заявил о возросшей «ценности» паспорта Украины из-за «безвиза»

»​Ценность» украинского паспорта выросла после введения безвизового режима с Евросоюзом. В индексе гражданств мира компании Henley&Partners Украина поднялась на 20 позиций. Об этом написал украинский лидер Петр Порошенко на своей странице в Twitter.

«Эксперты международного рейтинга отметили скачок ценности украинского гражданства за последний год благодаря открытию границ Евросоюза для украинцев», — отметил президент.

Власти Украины и Евросоюз подписали соглашение о введении безвизового режима 17 мая. Режим начал действовать с 11 июня. Граждане Украины могут, при наличии биометрических паспортов, въезжать без виз в 22 страны, входящие в ЕС и Шенгенскую зону, четыре страны Шенгенской зоны, которые не являются членами ЕС (Швейцария, Исландия, Норвегия, Лихтенштейн) и четыре страны союза, не входящие в Шенгенскую зону (Кипр, Румыния, Болгария, Хорватия). Свободный доступ на 90 дней в течение каждых 180 дней украинцы могут получать в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу режим не дает. ЕС может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией или безопасностью.

По данным Госпогранслужбаы, за первые 30 часов действия безвиза им воспользовались 1984 украинцев. За это время отказа в пересечении границы было только два.