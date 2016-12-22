Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 61,91 61,08 EUR Нал. 76,32 74,98 USD Бирж. 60,89 +0,04 EUR Бирж. 75,19 -0,09 USD ЦБ. 61,32 +0,46 EUR ЦБ. 75,65 +0,25 EUR/USD 1,23 -0,01 BTC/USD Бирж. 8873,90 -28,10 MOEX 2232,66 +0,39% RTS 1145,80 -0,68% Brent 73,71 +0,15% DJIA 24462,94 -0,82% Nasdaq 7146,13 -1,27% FTSE 7368,17 +0,54%
В Китае 17 человек погибли из-за столкновения двух «драконьих» лодок
Лента новостей
Как французские стартаперы стали продавать «умные» трусы для радиофобов 08:38, Технологии и медиа В Китае 17 человек погибли из-за столкновения двух «драконьих» лодок 08:27, Общество Иран пригрозил возобновить ядерную программу после выхода США из сделки 08:23, Политика В США предложили новое место для памятника погибшим советским летчикам 08:11, Общество Госдеп призвал Киев повысить тарифы на газ и создать независимый суд 07:47, Политика В США при крушении легкомоторного самолета погиб пилот 07:27, Общество Серж Саргсян назвал условия своей отставки с поста премьера Армении 06:38, Общество Советники Трампа посчитали ловушкой отказ КНДР от ядерных испытаний 06:24, Политика СМИ узнали о желании США оставить авианосную группу в Средиземноморье 05:42, Политика В Японии умерла старейшая жительница планеты 05:40, Общество Меню первого обеда на борту «Титаника» продали за $140 тыс. 04:40, Общество Эрдоган заявил об угрозе Турции со стороны США 03:53, Политика В Великобритании признали невозможность полной защиты от кибератаки 03:39, Политика В США ввели в строй военный корабль с лазерной пушкой 02:48, Технологии и медиа Умер игравший в фильмах о Гарри Поттере и Остине Пауэрсе актер 01:49, Общество Пользователи сообщили о проблемах с доступом к Google в России 01:37, Общество Число обесточенных населенных пунктов в Центральной России достигло 900 00:46, Общество Охрана сбила беспилотник над королевским дворцом в Эр-Рияде 00:33, Политика «Барселона» забила пять голов в финале Кубка Испании 00:22, Спорт В Подмосковье восстановлена часть нарушенного ураганом электроснабжения 00:15, Общество ЕС и Мексика предварительно договорились о зоне свободной торговли 21 апр, 23:35, Экономика Ураган обесточил 550 населенных пунктов в Центральной России 21 апр, 22:53, Общество Власти Подмосковья уточнили число пострадавших от урагана 21 апр, 22:06, Общество Сборная России по хоккею проиграла второй матч подряд после ухода Знарка 21 апр, 22:06, Спорт Лидер ереванских протестов рассказал о переговорах с президентом Армении 21 апр, 21:28, Общество «Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу в полуфинале Кубка Англии 21 апр, 21:27, Спорт Reuters узнал о заморозке активов «Реновы» Вексельберга на $1,5 млрд 21 апр, 21:16, Бизнес Кадыров пригласил и.о. главы Госдепа в грозненский СИЗО 21 апр, 21:02, Общество
В Китае 17 человек погибли из-за столкновения двух «драконьих» лодок
Общество, 08:27
0
В Китае 17 человек погибли из-за столкновения двух «драконьих» лодок

Две «драконьи» лодки столкнулись на реке возле города Гуйлинь на юге Китая, погибли 17 человек. Об этом сообщает Reuters.

В результате столкновения в воде оказались 57 человек, большинство из них были без спасательных жилетов. На месте происшествия работают 200 спасателей, полиция задержала двух человек в связи с инцидентом с лодками.

«Драконьей» лодкой называют каноэ с украшениями в виде головы и хвоста дракона, их используют для состязаний.

В феврале два человека пропали без вести после столкновения грузового судна с пассажирским паромом у берегов южнокитайской провинции Гуандун. После столкновения пять человек упали в воду, троих удалось спасти. После столкновения грузовое судно Xinying F069 затонуло, паром Haikou 9 получил повреждения. Всего на пассажирском судне находились 970 человек и 140 автомобилей.

Теги: Китай , смерть , лодка
Главное
Иран пригрозил возобновить ядерную программу после выхода США из сделки Политика
Материалы по теме
При столкновении двух кораблей у берегов Китая пропали 32 моряка Общество
После столкновения кораблей у берегов на юге Китая пропали два человека Общество
В Южной Корее перевернулось рыболовецкое судно Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.