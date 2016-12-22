В Китае 17 человек погибли из-за столкновения двух «драконьих» лодок

Две «драконьи» лодки столкнулись на реке возле города Гуйлинь на юге Китая, погибли 17 человек. Об этом сообщает Reuters.

В результате столкновения в воде оказались 57 человек, большинство из них были без спасательных жилетов. На месте происшествия работают 200 спасателей, полиция задержала двух человек в связи с инцидентом с лодками.

«Драконьей» лодкой называют каноэ с украшениями в виде головы и хвоста дракона, их используют для состязаний.

В феврале два человека пропали без вести после столкновения грузового судна с пассажирским паромом у берегов южнокитайской провинции Гуандун. После столкновения пять человек упали в воду, троих удалось спасти. После столкновения грузовое судно Xinying F069 затонуло, паром Haikou 9 получил повреждения. Всего на пассажирском судне находились 970 человек и 140 автомобилей.