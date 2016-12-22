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В США предложили новое место для памятника погибшим советским летчикам
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В США предложили новое место для памятника погибшим советским летчикам
Общество, 08:11
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В США предложили новое место для памятника погибшим советским летчикам

Музей военной авиации в штате Вирджиния и владелец похоронного бюро в штате Северная Каролина предложили установить на их территории памятник советским летчикам, погибшим во время переправки самолетов-амфибий в СССР в годы Второй мировой войны. Об этом сообщает Associated Press.

Речь идет о монументе, посвященном советским летчикам, проходившим обучение в США в рамках так называемого проекта «Зебра», о нем стало известно лишь в 2013 году после рассекречивания документов. «Мы готовы продолжить поиск места, чтобы почтить память проекта «Зебра» и нашего сотрудничества во время Второй мировой войны. Идеальным местом был бы город Элизабет, но мы рассмотрим другие места», — заявил генерал ВВС США в отставке и сопредседатель совместной Комиссии США и России по делам военнопленных и пропавших без вести Роберт Фоглсонг.

Музей военной авиации, который предложил место для памятника, находится в 80 км от города Элизабет. Также в самом городе с инициативой разместить монумент на своей территории предложил владелец похоронного бюро Twiford Дэвид Твифорд.

В конце марта власти города Элизабет отказались устанавливать памятник погибшим советским летчикам. При этом в мае 2017 года власти города одобрили установку 25-тонного монумента. Памятник должен был увековечить гибель четырех советских летчиков и одного канадца, которые погибли при крушении самолета-амфибии на реке Паскуотанк в 1945 году. В рамках проекта «Зебра» в Советский Союз в 1944-1945 годах доставили более 160 американских гидросамолетов «Каталина».

Теги: монумент , вторая мировая война , советские солдаты , ВВС США
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