В США при крушении легкомоторного самолета погиб пилот
Общество, 07:27
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В США при крушении легкомоторного самолета погиб пилот
Пилот погиб при падении легкомоторного самолета близ города Чаттануга в американском штате Теннеси. Об этом сообщает телеканал WTVC.
По данным полиции жертвой крушения стал 62-летний мужчина, пилотировавший самолет. Как следует из сообщения местного пожарного департамента, авария произошла близ местного аэропорта Колледждейл. Работа воздушной гавани была приостановлена.
Местное издание Chattanooga Times Free Press сообщает , что самолет разбился близ взлетно-посадочной полосы. По подсчетам газеты, это шестая авария с человеческими жертвами в окрестностях аэропорта с 2004 года.