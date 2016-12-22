В США при крушении легкомоторного самолета погиб пилот

Пилот погиб при падении легкомоторного самолета близ города Чаттануга в американском штате Теннеси. Об этом сообщает телеканал ​WTVC.

По данным полиции жертвой крушения стал 62-летний мужчина, пилотировавший самолет. Как следует из сообщения местного пожарного департамента, авария произошла близ местного аэропорта Колледждейл. Работа воздушной гавани была приостановлена.

Местное издание Chattanooga Times Free Press сообщает , что самолет разбился близ взлетно-посадочной полосы. По подсчетам газеты, это шестая авария с человеческими жертвами в окрестностях аэропорта с 2004 года.