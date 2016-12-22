Охрана сбила беспилотник над королевским дворцом в Эр-Рияде

Силы безопасности Саудовской Аравии сбили дрон в центре Эр-Рияда близ королевского дворца, заявила саудовская полиция. Об этом сообщает государственное Saudi News Agency (SPA),

«Один из наблюдательных постов службы безопасности в окрестностях квартала Хузама в Эр-Рияде [рядом с королевским дворцом] зафиксировал незарегистрированный дрон, который следовал за сотрудником службы безопасности... с ним поступили в соответствии с приказами и инструкциями на этот случай», — говорится в сообщении.

Reuters сообщает со ссылкой на представителя королевского дворца, что король Салман на данный момент не был в столице и находился на одной из ферм в Дирийе. Ранее, по данным агентства, поступали сообщения о перестрелке в центре Эр-Рияда, который в соцсетях рассудили как признак вооруженного переворота.

​