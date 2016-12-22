В Подмосковье восстановлено нарушенное ураганом электроснабжение

Энергетики восстановили нарушенное электроснабжение социально значимых объектов в Московской области, говорится в сообщении ​ПАО «МОЭСК» (входит в ГК «Россети»).

Как сообщают в компании, электроснабжение было нарушено ​неа западе Подмосковья — в Клинском, Дмитровском, Солнечногорском, Наро-Фоминском, Истринском, Рузском, Можайском районах. «Социально значимые объекты были оперативно запитаны либо по резервной схеме электроснабжения, либо от передвижных электростанций», — говорится в сообщении.

Энергетики продолжают вести аварийно-восстановительные работы, в которых задействовано 150 бригад в составе 587 человек и более 170 единиц техники. Оперативную подачу электричества осуществляют 97 передвижных электростанций.

Ранее сообщалось, что в результате урагана, который прошел в Центральной России вечером 21 апреля были обесточены более 550 населенных пунктов, в которых проживает до 45 тыс. человек. В столице жертвой стихии стал ребенок и 17 получили ранения. В Подмосковье погиб один и пострадали три человека.



