Ураган обесточил 550 населенных пунктов в Центральной России

Число обесточенных населенных пунктов в Центральном федеральном округе (ЦФО) превысило 550, сообщает Центральный региональный центр МЧС России.

«На территории Владимирской, Ивановской, Тверской, Смоленской, Рязанской, Московской и Тульской областей нарушено энергоснабжение порядка 550 населенных пунктов с населением около 45 тысяч человек. Ведутся аварийно-восстановительные работы», — говорится в сообщении.

В ЦФО, не включая столичный регион, пострадали два человека.

В ликвидации последствий непогоды участвуют около 5 тыс. человек личного состава и 1800 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Москве из-за урагана вечером 21 апреля пострадали 17 человек, в том числе, трое детей. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, погибла девочка. В Московской области погиб один и ранены трое. Кроме того, в Подмосковье были обесточены 48 населенных пунктов с совокупным населением 13 тыс. человек.



