Депздрав Москвы сообщил о 17 пострадавших во время урагана
Общество, 20:25
0
Депздрав Москвы сообщил о 17 пострадавших во время урагана
Число пострадавших из-за урагана в Москве выросло до 17 человек. Об этом со ссылкой на столичный департамент здравоохранения сообщает «РИА Новости».
По информации ведомства, 14 человек госпитализированы, в том числе трое детей.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о 12 пострадавших и одной погибшей девочке.
Известно также об одном погибшем в Подмосковье — в Мытищинском районе мужчина погиб из-за упавшего на него строительного вагончика.
Днем 21 апреля Гидрометцентр продлил предупреждение об оранжевом уровне погодной опасности на сутки.