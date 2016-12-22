Московский департамент культуры закрыл все парки из-за непогоды

Все московские парки, находящиеся в ведении городского департамента культуры, закрыты в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщается на странице департамента в Facebook.

В комментариях к записи опубликован список закрытых объектов — в общей сложности более 50 в разных округах столицы.

Ранее стало известно о закрытии из-за непогоды ВДНХ и Парка Горького.

21 апреля в Москве прошел ураган. По словам мэра столицы Сергея Собянина, во время бури пострадали 12 человек. Госпитализированную в тяжелом состоянии девочку спасти не удалось. Еще один человек погиб в Мытищинском районе Подмосковья из-за перевернувшегося строительного вагончика.

Гидрометцентр продлил предупреждение об оранжевом уровне погодной опасности на 22 апреля.