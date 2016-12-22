Опубликовано видео с операции по задержанию сторонника ИГ в Ставрополье
Общество, 17:44
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Опубликовано видео с операции по задержанию сторонника ИГ в Ставрополье
ФСБ обнародовало оперативную съемку задержания сторонника группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), планировавшего теракты. Кадры опубликовал канал РЕН ТВ.
В ролике видно изъятое оружие — как холодное, так и огнестрельное, а также боеприпасы.
Ранее стало известно, что ФСБ провела операцию по задержанию мужчины, готовившего теракты в здании администрации Ставропольского края. Он оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен ответным огнем.