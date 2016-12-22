Парк Горького закрыли для посетителей из-за непогоды

Московский парк имени Горького закрыли для посетителей в связи с непогодой. Сообщение об этом опубликовано на сайте парка.

«МЧС России предупреждает москвичей о непогоде во второй половине дня. По данным ведомства, в городе ожидается сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду. В связи с этим сегодня, 21 апреля, Парк Горького будет закрыт для посещения», — заявили в парке.

Ранее 21 апреля из-за непогоды закрыли для посещения ВДНХ. Тем, кто заранее купил билеты, пообещали компенсацию.

Днем Гидрометцентр продлил предупреждение об оранжевом уровне погодной опасности на сутки, до 22 апреля. Аналогичное предупреждение действует для Тверской, Владимирской, Рязанской и Тульской областей.