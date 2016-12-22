Силовики ликвидировали группу боевиков в Дагестане

В Дербенте (Дагестан) во время спецоперации ликвидирована группа боевиков. Об этом «РИА Новости» сообщил источник в правоохранительных органах республики.

По словам собеседника агентства, силовики блокировали дом, в котором укрылись члены бандподполья. «По предварительным данным, несколько из них уже ликвидированы, активная фаза спецоперации продолжается», — сказал он.

Ранее 21 апреля ФСБ сообщила о ликвидации в Ставропольском крае сторонника запрещенной в России группировки «Исламское государство». Он планировал теракты в здании краевой администрации и оказал вооруженное сопротивление при попытке задержания. Где именно скрывался этот человек, силовики не уточнили.