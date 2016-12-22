В аэропорту Пулково задержали двух прилетевших из Дубая авиадебоширов

Полиция задержала в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) двух авиадебоширов. Об этом сообщает сайт МВД.

Хулиганы летели из Дубая. В пути они распивали спиртные напитки, потом стали оказывать знаки внимания женщине, сидевшей рядом. «Женщина не приняла «ухаживания» назойливых кавалеров. В результате возникла ссора, переросшая в словесную перепалку», — говорится в сообщении.

Дебоширы начали угрожать соседке убийством, ни члены экипажа, ни другие пассажиры не смогли их остановить.

Возбуждены уголовные дела о хулиганстве и угрозе убийством. Мужчины отпущены под обязательство о явке.

В конце марта правительство внесло на рассмотрение в Думу проект закона, усиливающего ответственность за противоправные действия на воздушном транспорте. Документ также предлагает ввести наказание не только за крупные нарушения, но и за мелкое хулиганство, чего раньше не было.