Президент Азербайджана утвердил премьером страны Новруза Мамедова

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Новруза Мамедова новым премьер-министром страны. Соответствующий документ опубликован на сайте азербайджанского лидера.

Ранее парламент Азербайджана одобрил кандидатуру Мамедова на пост председателя правительства. Его поддержали все 113 депутатов.

Выступая на заседании парламента, новый премьер поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за доверие и пообещал продолжить и развить успехи, достигнутые страной в экономике. «Азербайджан является инициатором и активным участником глобальных проектов в различных областях — политике, энергетике, спорте, культуре, мультикультурализме... Необходимо ускорить это развитие. Как всегда, основные принципы моей будущей работы будут служить развитию и стабильности [в стране]», — сказал Мамедов.

Новруз Мамедов родился в 1947 году в селе Шихмахмуд Бабекского района Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана. По данным агентства АМИ Trend, в 1995–1997 годах был переводчиком тогдашнего президента Гайдара Алиева по французскому языку. С 1997 года работает заведующим отделом внешних связей администрации президента Азербайджана. В 2012 году был назначен замглавы администрации президента, а с 2017 года является помощником президента Азербайджана по вопросам внешней политики — заведующим отделом.