В Татарстане пассажирский поезд сбил насмерть девочку и мужчину

Пассажирский поезд сбил насмерть ребенка и мужчину, которые переходили железнодорожные пути в неположенном месте в Татарстане. Ведется проверка, передает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СКР.

Накануне вечером на 775-м км перегона Юдино — Васильево в черте поселка Октябрьский Зеленодольского района республики 25-летний мужчина и 8-летняя девочка переходили железнодорожные пути в неположенном месте перед приближающимся электропоездом № 23. Машинист экстренно затормозил, но наезд предотвратить не удалось.

По данным следствия, погибший мужчина работал в семье девочки разнорабочим и в вечер трагедии взял ее с собой в магазин, дорога к которому проходила через железнодорожные пути.

Следователи изучили видеозаписи с камер наблюдения, на которых зафиксирован поход мужчины с ребенком в магазин. Проверяется информация о том, что мужчина мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.