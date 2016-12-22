Нацполиция начала расследование массового отравления детей под Луганском

Нацполиция начала расследование массового отравления детей в подконтрольном Киеву городе Северодонецке Луганской области. В результате ЧП в больницах оказались 15 детей возрасте от 10 до 12 лет. Об этом сообщила пресс-секретарь управления Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай на своей странице Facebook.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

По данным пресс-секретаря, дети были госпитализированы с отравлениями различной тяжести в больницы Северодонецка и Лисичанска.

Накануне дети из разных городов и районов области участвовали в детском мероприятии, во время которого их накормили заранее приготовленными завтраками. Спустя несколько часов после еды 15 из 22 детей были госпитализированы.

О том, что двое отравившихся находятся в реанимации в тяжелом состоянии, заявил на своей странице в Facebook глава Луганской областной госадминистрации на Украине Юрий Гарбуз. «Медицинская помощь предоставляется в полном объеме», — добавил он. Остальные дети находятся в состоянии средней степени тяжести.