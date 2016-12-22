Украинский министр заявил о невозможности вернуть Крым в ближайшее время

На сегодняшний день Украина не в состоянии вернуть Крым и вынуждена ограничиваться «дипломатическими демаршами» и «политическими заявлениями». Об этом заявил в эфире телеканала «112 Украина» замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

При этом чиновник добавил, что не имеет ни малейших сомнений, что Крым и Донбасс в долгосрочной перспективе вернутся в состав Украины. «Российская Федерация будет нести полную ответственность за все действия, причиненные украинскому государству», — сказал Тука, добавив, что его ведомство накапливает свидетельства «незаконной добычи ресурсов» российской стороной в Крыму.

Замминистра выразил надежду, что этот мост через Керченский пролив в Крым, который строит Россия, рухнет в день открытия. Отвечая на вопрос ведущей, сможет ли Москва построить мост в Крым быстрее, если российские власти захватят остров Тузлу в Керченском проливе, чиновник отметил, что на скорость строительства это не повлияет.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. Украина не признает Крым российским и считает его своей временно оккупированной территорией.