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Один человек погиб в результате возгорания грузовика с химикатами в Китае
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Один человек погиб в результате возгорания грузовика с химикатами в Китае
Общество, 09:20
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Один человек погиб в результате возгорания грузовика с химикатами в Китае

Грузовик, который перевозил химические вещества, загорелся в результате ДТП на трассе в районе китайской провинции Ганьсу на северо-западе страны. Жертвой аварии стал один человек, еще минимум один пострадал. Об этом сообщает китайский телеканал CGTN со ссылкой на аварийные службы.

В сообщении уточняется, что грузовик перевозил пентасульфид фосфора.

ЧП произошло 21 апреля в 3:55 по местному времени (20 апреля 22:35 мск). Возгорание было потушено в 8:00 утра (03:00 мск), но аварийные бригады остаются на месте и следят за ситуацией.

Теги: Китай , ДТП , Пожар , химикаты
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