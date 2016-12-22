Один человек погиб в результате возгорания грузовика с химикатами в Китае

Грузовик, который перевозил химические вещества, загорелся в результате ДТП на трассе в районе китайской провинции Ганьсу на северо-западе страны. Жертвой аварии стал один человек, еще минимум один пострадал. Об этом сообщает китайский телеканал CGTN со ссылкой на аварийные службы.

В сообщении уточняется, что грузовик перевозил пентасульфид фосфора.

ЧП произошло 21 апреля в 3:55 по местному времени (20 апреля 22:35 мск). Возгорание было потушено в 8:00 утра (03:00 мск), но аварийные бригады остаются на месте и следят за ситуацией.