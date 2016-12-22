В Приморье завели дело на осквернивших могилы подростков

Полиция города Партизанск в Приморье завела уголовное дело на 17-летнего подростка, который в компании других несовершеннолетних в возрасте от 9 лет осквернил несколько могил на местном кладбище. Об этом говорится в сообщении на сайте УМВД по Приморскому краю.

Дело возбудили по ч.1 ст. 244 УК РФ (надругательство над местами захоронения умерших). Ранее в полицию обратились жители Партизанска и пожаловались на вандалов, которые разорили могилы. Правоохранители установили личности подозреваемых. Позднее они признали в содеянном, пояснив, что повредили могилы и надгробья «из хулиганских побуждений». Несовершеннолетних вандалов поставили на учет в органах внутренних дел.

В начале марта трое учеников 7-го класса «из баловства» осквернили 41 могилу на кладбище под Нижним Тагилом. Несовершеннолетних нарушителей поставили на профилактический учет.