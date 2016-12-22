Полиция Мексики нашла похищенный кубок УЕФА

В Мексике правоохранительные органы оперативно обнаружили похищенный кубок Лиги Европы УЕФА весом в 15 кг. Об этом говорится в сообщении генеральной прокуратуры мексиканского штата Гуанахауто в Twitter.

Указывается, что кубок был похищен из автомобиля в городе Леон-де-лос-Альдама. По данным издания Excelsior, трофей был доставлен в Мексику для показа одной из компаний, спонсирующих турнир. В УЕФА утверждают, что в Мексике похитили оригинальный кубок Лиги Европы, а не копию, которую передают клубам, выигравшим турнир, сообщает The Guardian.