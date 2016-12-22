Звезду сериала «Тайны Смолвиля» арестовали по обвинению в работорговле

Актриса сериала «Тайны Смолвиля», 35-летняя Эллисон Мэк, арестована по обвинению в причастности к деятельности компании Nxivm, которая, по данным полиции США, вербовала женщин и продавала их в сексуальное рабство. Об этом сообщает Reuters.

Мэк предстанет перед судом в ближайшее время. Компания Nxivm была основана в 1998 году, ее лидером является 57-летний математик Кит Раньер. Он был арестован в марте текущего года.

Эллисон Мэк (Фото: filmstills.net / Global Look Press)

Официально организация занималась семинарами по профессиональному и личностному развитию. По данным полиции, Nxivm является сектой. Девушек, которые приходили в секту, заставляли вступать в половую связь с Раньером, затем их клеймили и продавали в секс-рабство.

Раньер также угрожал женщинам и требовал, чтобы они передали ему все свои сбережения. Кроме того, лидер секты вынуждал женщин рассказывать ему личную информацию и делиться интимными фотографиями и видеозаписями, чтобы в дальнейшем использовать их для шантажа. Полиция утверждает, что Мэк помогала Рантьеру руководить сектой и получала за это финансовое вознаграждение.

На сайте Nxivm указывается, что организация уже работает с американскими властями, чтобы «доказать свою невиновность».

Эллисон Мэк в 2001-2011 годах снималась в сериале «Тайны Смолвиля», основанном на комиксах о Супермене.