Трое подростков пострадали из-за оторвавшейся двери электрички

Трое подростков пострадали на железнодорожной платформе «Томилино» (Казанское направление Московской железной дороги) от удара двери, оторвавшейся от электропоезда, сообщили РБК в пресс-службе управления на транспорте МВД по ЦФО.

«Сегодня около 18:30 в результате неисправности автоматических дверей поезда одна из них оторвалась на ходу и задела подростков, находившихся на железнодорожной платформе «Томилино», — рассказала сотрудница пресс-службы. По ее словам, в результате пострадали трое подростков 2000 года рождения.

Проверку этого инцидента проведет Следственный комитет России (СКР). Об этом говорится в сообщении на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Проверку также начали столичные железнодорожники. «По предварительной информации, в вагоне пригородного поезда была повреждена дверь, вследствие чего произошло соударение двери о конструкцию платформы остановочного пункта «Томилино». По данному факту проводится внутреннее расследование», — сообщили РБК в пресс-службе Московской железной дороги.

В МЖД также сообщили, что причиной происшествия мог стать вандализм. «В результате первичного осмотра установлено, что повреждение автоматической двери имеет признаки вандализма», — отметили в пресс-службе.

Пострадавшим подросткам не потребовалась госпитализация, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Центральной пригородной пассажирской компании. «Данный электропоезд арендован у ОАО «РЖД». После происшествия поезд был оперативно снят с линии и сейчас находится в депо. Пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте», — указали в пресс-службе.

Минздрав Московской области уточняет информацию о состоянии пострадавших.