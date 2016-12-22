Умер шведский диджей Avicii

Шведский диджей Avicii (Тим Берглинг) скончался в возрасте 28 лет. Об этом сообщает журнал Billboard.

Представитель музыканта Диана Барон заявила, что он был найден мертвым у себя дома в Маскате. Родственники покойного попросили уважать их право на приватность и отказались сообщать подробности.

Издание отмечает, что у Берглинга уже несколько лет были серьезные проблемы со здоровьем. Он перенес операцию по удалению желчного пузыря и страдал панкреатитом.

Берглинг получил известность в 2011 году, когда его трек Levels занял первые места в нескольких международных чартах и был номинирован на «Грэмми». В следующем году он снова стал номинантом на премию за совместную работу с Дэвидом Гетта Sunshine. Его студийные альбомы дважды становились платиновыми, его неоднократно признавали самым высокооплачиваемым диджеем в мире.