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Умер космонавт Владимир Ляхов
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Умер космонавт Владимир Ляхов
Общество, 20:25
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Умер космонавт Владимир Ляхов

Скончался космонавт, дважды герой Советского Союза Владимир Ляхов. Об этом сообщает Центр подготовки космонавтов имени Гагарина.

Ляхову было 76 лет.

Он побывал в космосе трижды, в общей сложности он провел там 333 дня. Общая продолжительность его выходов в открытый космос превышает семь часов.

«Владимиру Афанасьевичу было доверено выполнить длительные космические полеты основных экспедиций на орбитальные станции «Салют-6, -7». Он блестяще справился с задачей участия в осуществлении советско-афганского космического полета», — говорится в некрологе.

Дата и время прощания с космонавтом пока не известны.

Теги: космонавт
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