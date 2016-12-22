Полиция опровергла информацию об ограблении банка в Москве

Полиция опровергла информацию об ограблении банка на востоке Москвы. Сотрудники пресс-службы столичного управления МВД сообщили РБК, что речь идет о нападении на частное лицо.

«В 17:37 мск в службу 02 обратился мужчина и сказал, что малознакомый гражданин открыто похитил принадлежащую ему крупную сумму денежных средств, после чего скрылся на автомобиле», — рассказал собеседник журналистов.

Сотрудники полиции выясняют подробности случившегося.

Ранее 20 апреля «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщил, что неизвестные ворвались в отделение банка на Лефортовском валу, 16 и похитили 10 млн руб.

По этому адресу расположен офис Сбербанка. В пресс-службе организации опровергли сообщения о его ограблении. «Информация не соответствует действительности. Каких-либо происшествий в отделениях Сбербанка на территории Москвы не было», — сообщили РБК в пресс-службе банка.