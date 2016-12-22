Путин обсудил ситуацию в Сирии с министром обороны и начальником Генштаба

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СМИ назвали претендентов на пост главного тренера лондонского «Арсенала»

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В Йемене в результате ударов ВВС аравийской коалиции погибли 20 человек

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Полиция задержала более 180 участников акций протеста в Ереване