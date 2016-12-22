Путин обсудил ситуацию в Сирии с министром обороны и начальником Генштаба

Президент России Владимир Путин обсудил с главой Минобороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Вооруженных сил Валерием Герасимовым ситуацию в Сирии, которая неделю назад подверглась ракетной атаке со стороны США, Великобритании и Франции. Информацию о совещании распространил сайт Кремля.
Шойгу и Герасимов доложили президенту о результатах учений на Дальнем Востоке. Также обсуждалось военное строительство.
По итогам встречи, отмечается в сообщении, Путин принял решение провести в середине мая в Сочи серию совещаний с представителями армии и военно-промышленного комплекса.
США и их союзники нанесли ракетный удар по объектам в Сирии в ночь на 14 апреля. Они заявили, что атака стала ответом на применение силами Башара Асада химического оружия в городе Дума. Сирийские власти все обвинения отвергают. А Москва заявляет, что сам факт применения в Думе запрещенных веществ пока не подтвержден.