Президент Киргизии назначил нового премьер-министра

Глава аппарата президента Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев назначен премьер-министром страны. Об этом говорится в сообщении на сайте президента.



«Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков в соответствии с частью 5 статьи 84 конституции Кыргызской Республики сегодня, 20 апреля, подписал указ о назначении Абылгазиева Мухаммедкалыя Дуйшекеевича премьер-министром Кыргызской Республики, освободив от ранее занимаемой должности», — говорится в сообщении.

Абылгазиев в разное время занимал посты в правительстве Киргизии. С 2016 по 2017 год он был первым вице-премьером страны, с 22 по 25 августа 2017 года — исполняющим обязанности премьер-министра, с августа по сентябрь того же года работал советником президента.



С сентября 2017 по март 2018 года был первым заместителем аппарата президента, а с марта по апрель 2018 ода работал руководителем аппарата.

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Накануне Жээнбеков отправил правительство страны в отставку. Указ вступил в силу после его подписания. 17 апреля три фракции парламента Киргизии признали отчет правительства об итогах работы за 2017 год неудовлетворительным и инициировали голосование об объявлении недоверия правительству. По мнению депутатов, правительство во главе с премьером Сапаром Исаковым не исполнило бюджет страны, заключило невыгодные для Киргизии соглашения, не подготовилось должным образом к отопительному сезону, не установило государственный контроль при проведении модернизации Бишкекской ТЭЦ.