В школе во Флориде произошла стрельба

На территории школы в городе Окала, штат Флорида, произошла стрельба, в результате которой пострадал по меньшей мере один человек. Об этом сообщает пресс-служба шерифа округа Мэрион в Facebook.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в стрельбе. Пострадавший обратился за помощью к медикам.

Правоохранители призывают местных жителей избегать места происшествия. Родителей, чьи дети находятся в школе, призвали связаться с руководством учебного заведения для получения информации о том, как забрать детей. В офисе шерифа уточнили, что дети будут отправлены в Первую баптистскую церковь на юго-востоке Окалы, откуда их можно будет забрать.

В пресс-службе уточнили, что во всех школах округа Мэрион после стрельбы введен особый режим.

10 марта губернатор штата Флорида Рик Скотт подписал закон, ужесточающий правила ношения оружия. В частности, некоторым преподавателям в учебных заведениях было разрешено носить при себе оружие.​ Волна обсуждений о реализации огнестрельного оружия и новых ограничениях поднялась после массовой стрельбы в средней школе Marjory Stoneman Douglas в Паркленде, которая произошла 14 февраля. Тогда отчисленный за нарушение дисциплины ученик Николас Круз расстрелял 17 человек.