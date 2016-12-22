В Йемене в результате ударов ВВС аравийской коалиции погибли 20 человек
Политика, 16:22
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В Йемене в результате ударов ВВС аравийской коалиции погибли 20 человек
В результате авиаударов коалиции во главе с Саудовской Аравией на юго-востоке Йемена погибли 20 человек, еще несколько получили ранения. Об этом сообщает телеканал «Аль-Масира».
По словам корреспондента, под авиаудары ВВС коалиции попала машина, везущая местных жителей в город Таиз.
Ранее 20 апреля Saba сообщило, что в результате авиаударов аравийской коалиции в районе Хайдан провинции Саада были убиты пять мирных жителей, еще пятеро получили ранения.
Аравийская коалиция во главе с Саудовской Аравией в 2015 году приняла решение вмешаться во внутренний йеменский конфликт и вторглась в страну, чтобы помочь йеменским властям в борьбе против повстанцев-хуситов.