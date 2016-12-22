В Йемене в результате ударов ВВС аравийской коалиции погибли 20 человек

В результате авиаударов коалиции во главе с Саудовской Аравией на юго-востоке Йемена погибли 20 человек, еще несколько получили ранения. Об этом сообщает телеканал «Аль-Масира».

По словам корреспондента, под авиаудары ВВС коалиции попала машина, везущая местных жителей в город Таиз.

Ранее 20 апреля Saba сообщило, что в результате авиаударов аравийской коалиции в районе Хайдан провинции Саада были убиты пять мирных жителей, еще пятеро получили ранения.

Аравийская коалиция во главе с Саудовской Аравией в 2015 году приняла решение вмешаться во внутренний йеменский конфликт и вторглась в страну, чтобы помочь йеменским властям в борьбе против повстанцев-хуситов.



