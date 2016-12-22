Последователей «Свидетелей Иеговы» задержали под Мурманском

Двое жителей закрытого города Полярный (входит в состав ЗАТО Александровск, Мурманская область) задержаны за организацию ячейки запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы». Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным следствия, подозреваемые на протяжении года распространяли среди жителей Полярного религиозную литературу и проводили собрания местной ячейки «Свидетелей Иеговы».

Обыски по делу проходили при силовой поддержке спецназа Росгвардии и управления ФСБ России по Северному флоту, отмечают в мурманском управлении СК.

Ровно год назад, 20 апреля 2017 года, Верховный суд по иску Минюста признал экстремистскими и ликвидировал управленческий центр «Свидетелей Иеговы» в России, а также 395 местных организаций.

В мире насчитывается более 8 млн адептов «Свидетелей Иеговы». В России их, по разным оценкам, от 160 до 170 тыс.

