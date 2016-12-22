В Кишиневе загорелись торговый центр и Институт зоологии

В центре Кишинева в торговом центре Lunedor на Измаильской улице произошел пожар, сообщает портал Point.md.

В Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям Молдавии уточнили, что горит фасад здания. На место происшествия прибыла полиция. Сотрудники правоохранительных органов эвакуировали всех посетителей торгового центра, перекрыли движение транспорта и ограничили доступ местных жителей к зоне происшествия.

Пресс-секретарь генерального инспектората Лилиана Пушкашу отметила, что огонь был потушен. В результате ЧП никто не пострадал. Точная площадь пожара не называется. ​

Также 20 апреля возгорание произошло в здании Института зоологии Академии наук Молдавии. Отмечалось, что тушение усложнял сильный ветер. Пожар был локализован. К ликвидации двух возгораний был привлечен весь городской гарнизон пожарных.

По данным Point.md, торговый центр Lunedor уже горел в январе 2016 года. Причиной возгорания в тот раз стало несоблюдение правил пожарной безопасности. В ходе проверок пожарные обнаружили большое количество нарушений в вентиляционной системе и дымоходе. Так, на стенках дымохода были обнаружены жиры, которые, по словам специалистов, привели к быстрому распространению огня. К тому же, на первом этаже, на кухне закусочной плита для приготовления мяса не была оснащена вытяжкой.

20 апреля Lunedor вспыхнул вслед за зданием Института зоологии Академии наук Молдавии. Весь персонал эвакуирован, никто не пострадал, сообщил Sputnik. По данным издания, причиной пожара стала обновленная крыша, состоящая из горючих материалов.