Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 61,89 60,97 EUR Нал. 76,20 75,16 USD Бирж. 61,51 +0,62 EUR Бирж. 75,63 +0,44 USD ЦБ. 61,32 +0,46 EUR ЦБ. 75,65 +0,25 EUR/USD 1,23 -0,00 BTC/USD Бирж. 8499,00 +261,70 MOEX 2235,54 +0,52% RTS 1144,77 -0,76% Brent 73,24 -0,49% DJIA 24664,89 -0,34% Nasdaq 7238,06 -0,78% FTSE 7351,25 +0,30%
В Кишиневе загорелись торговый центр и Институт зоологии
Лента новостей
Суд арестовал напавшего на школу Стерлитамака подростка 15:39, Общество Тест: какая соцсеть исчезнет в 2018 году 15:30, РБК и Билайн «Аэрофлот» обратился в МИД из-за проблем с американскими визами 15:26, Общество Капитализация цифровых денег увеличилась на $50 млрд за прошедшую неделю 15:23, Крипто В Кишиневе загорелись торговый центр и Институт зоологии 15:22, Общество Трамп обвинил ОПЕК в искусственном завышении цен на нефть 15:19, Экономика Своя игра: почему Дума решила выйти на геополитическое поле 15:13, Мнение Лавров назвал шантажом угрозы США в адрес Турции по сделке с С-400 15:08, Политика «Локомотив» наказал Игоря Денисова за оскорбление допинг-инспектора 15:04, Спорт Совладелец НОВАТЭКа не увидел рисков «серьезных санкций» против компании 15:01, Экономика Deutsche Bank по ошибке перечислил бирже €28 млрд 14:51, Финансы Time выбрал 100 самых влиятельных людей 14:49, Общество Ripple подорожал, Bitcoin не подешевел: как работают сигналы экспертов 14:45, Крипто ММКФ-2018: неделя кино и апрельская красная дорожка 14:40, Стиль Полковник СКР Максименко получил 13 лет за взятку по делу ОПГ Шакро 14:39, Общество ЦБ сообщил о подорожании «борщевого набора» в марте почти на 16% 14:37, Экономика Верховный суд отменил решение о блокировке сайта о криптовалютах 14:34, Технологии и медиа Госструктуры Ирана обязали за неделю отказаться от иностранных соцсетей 14:27, Общество Шохин призвал ввести в антисанкционном законе пропорциональное наказание 14:27, Общество МЧС предупредило москвичей о сильном ветре и мокром снеге 14:18, Общество Турция вывезла свой золотой резерв из США 13:57, Финансы Стоимость Bitcoin Cash превысила $1 тыс. 13:50, Крипто Лавров пообещал доказать перехват западных ракет сирийскими ПВО 13:47, Политика Песков опроверг рассказ экс-главы ФБР про тему беседы Трампа и Путина 13:41, Политика В Берлине эвакуировали 10 тыс. человек из-за бомбы времен Второй мировой 13:40, Общество Вячеслав Фетисов рассказал о проблеме «блатных детей» в российском спорте 13:36, Общество Фетисов рассказал о решении стать министром после разговора с Путиным 13:35, Политика
В Кишиневе загорелись торговый центр и Институт зоологии
Общество, 15:22
0
В Кишиневе загорелись торговый центр и Институт зоологии

В центре Кишинева в торговом центре Lunedor на Измаильской улице произошел пожар, сообщает портал Point.md.

В Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям Молдавии уточнили, что горит фасад здания. На место происшествия прибыла полиция. Сотрудники правоохранительных органов эвакуировали всех посетителей торгового центра, перекрыли движение транспорта и ограничили доступ местных жителей к зоне происшествия.

Пресс-секретарь генерального инспектората Лилиана Пушкашу отметила, что огонь был потушен. В результате ЧП никто не пострадал. Точная площадь пожара не называется. ​

Также 20 апреля возгорание произошло в здании Института зоологии Академии наук Молдавии. Отмечалось, что тушение усложнял сильный ветер. Пожар был локализован. К ликвидации двух возгораний был привлечен весь городской гарнизон пожарных.

По данным Point.md, торговый центр Lunedor уже горел в январе 2016 года. Причиной возгорания в тот раз стало несоблюдение правил пожарной безопасности. В ходе проверок пожарные обнаружили большое количество нарушений в вентиляционной системе и дымоходе. Так, на стенках дымохода были обнаружены жиры, которые, по словам специалистов, привели к быстрому распространению огня. К тому же, на первом этаже, на кухне закусочной плита для приготовления мяса не была оснащена вытяжкой.

20 апреля Lunedor вспыхнул вслед за зданием Института зоологии Академии наук Молдавии. Весь персонал эвакуирован, никто не пострадал, сообщил Sputnik. По данным издания, причиной пожара стала обновленная крыша, состоящая из горючих материалов.

Теги: Кишенев , ТЦ , Пожар
Главное
Полковник СКР Максименко получил 13 лет за взятку по делу ОПГ Шакро Общество
Материалы по теме
В кафе ТЦ «Измайловский» произошел пожар Общество
СК возбудил дело после обрушения потолка в ТЦ под Челябинском Общество
СМИ узнали о причине короткого замыкания в сгоревшем ТЦ «Зимняя вишня» Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.