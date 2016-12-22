Верховный суд отменил решение о блокировке сайта о криптовалютах

Верховный суд России отменил определение о блокировке информационного сайта о криптовалютах bitcoininfo.ru. Об этом сообщает корреспондент РБК из зала суда. Дело направлено на новое апелляционное рассмотрение в Санкт-Петербургский городской суд.

Постановление о блокировке bitcoininfo.ru было вынесено еще в июле 2016 года Выборгским районным судом Санкт-Петербурга по заявлению местного прокурора. В решении суда отмечалось, что размещенная на сайте информация об электронной валюте биткоин, представляющей собой «виртуальное средство платежа и накопления», нарушает положения закона «О Центральном банке Российской Федерации».

Кроме того, согласно выводам суда, эта информация «подрывает конституционный строй и авторитет» России, а также «основы материального благополучия граждан» страны, чем «нарушает права и законные интересы неопределенного круга лиц, получающих доступ к незаконной и​информации, в связи с чем подлежит ограничению». Тогда защита подала апелляцию в Санкт-Петербургский городской суд, отметив о процессуальных нарушениях, в частности, владелец сайта Николай Тонкошкуров даже не был привлечен к делу. Суд отказался рассматривать заявление, после чего владелец ресурса решил обратиться в Верховный суд.

Как отметил адвокат владельца сайта Саркис Дарбинян, решение по существу, то есть определение статуса информационных ресурсов о криптовалютах, может быть вынесено в Санкт-Петербургском городском суде, куда дело отправлено на пересмотр. «Мы ожидали рассмотрение в том числе и по существу спора, — прокомментировал он. — Однако суд ушел от вопроса определения правового статуса криптовалют и рассматривал только процессуальные нарушения. Но даже несмотря на это, мы полагаем что решение очень важное, ведь существует системная проблема прокурорских блокировок сайтов, в рамках которых даже не привлекаются владельцы сайтов, буквально лишаются права на защиту. Позиция Верховного суда говорит о том, что теперь, если к делу о блокировке не привлекают их владельцев, то их права признаны ненарушенными и решение подлежит безусловной отмене».

В феврале этого года Санкт-Петербургский городской суд также отменил решение Октябрьского районного суда, который постановил ограничить доступ к 40 сайтам о биткоине. Блокировка сайтов была инициирована также по жалобе прокурора. Дело было направлено на новое рассмотрение иным составом суда.