Минздрав заявил об отсутствии недостатка донорской крови в России

В России ежегодно сдают кровь 1 млн 300 тыс. человек. Об этом рассказал журналистам статс-секретарь, заместитель министра здравоохранения Дмитрий Костенников в ходе акции по сдаче крови, сообщает корреспондент РБК. По его словам, на акции у здания министерства кровь сдали 200 человек.

Костенников отметил, что последние три года Минздраву удается полностью обеспечить потребности донорской крови во всех регионах. Он подчеркнул, что 99% сдающих кровь делают это безвозмездно.

«Радует всегда отзывчивость нашего населения, поскольку, когда происходят какие-то сложности, с большим количеством пострадавших чрезвычайные ситуации, количество желающих проявить солидарность пострадавшим резко возрастает, и приток доноров увеличивается», — заявил Костенников.

20 апреля в России отмечается национальный день донора крови.