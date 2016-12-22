Путин поздравил двукратного олимпийского чемпиона Фетисова с юбилеем

Президент Владимир Путин поздравил двукратного олимпийского чемпиона, хоккеиста, депутата Госдумы Вячеслава Фетисова с 60-летним юбилеем. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Талант, волевой характер и исключительная работоспособность позволили вам состояться в большом спорте, стать великолепным хоккеистом и авторитетным наставником», — говорится в поздравлении.

Президент также отметил значимость общественной деятельности Фетисова, его роль в популяризации активного образа жизни в России.

Фетисов родился 20 апреля 1958 года в Москве. Большую часть своей спортивной карьеры он играл на позиции защитника в клубах ЦСКА, «Нью-Джерси Девилз» и «Детройт Ред Уингз». Фетисов является обладателем высших титулов мирового хоккея: двукратным олимпийским чемпионом 1984 и 1988 годов, семикратным чемпионом мира и двукратным обладателя Кубка Стэнли.