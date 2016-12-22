Более 50 человек пострадали при сцепке вагонов с поездом в Зальцбурге

Пассажирский поезд столкнулся с вагонами на главном вокзале Зальцбурга, 54 человека получили ранения, сообщает агентство APA со ссылкой на представителя Австрийских федеральных железных дорог Роберта Моссера.



По его словам, в 4:46 по местному времени (3:46 мск) маневренный локомотив цеплял дополнительные вагоны к ночному поезду, следовавшему из Цюриха в Вену. Большинство пассажиров спали во время удара и получили легкие травмы, всего в поезде были около 240 человек. Пострадавших доставили в близлежащие больницы, остальным пассажирам предложили пересесть на другие поезда.



Представитель полиции Майкл Рауш заявил, что правоохранительные органы уже начали расследование инцидента, они должны установить, был ли он вызван неисправностью или человеческим фактором.

По данным посольства России в Австрии, информации о пострадавших россиянах не поступало.

«В связи с железнодорожной аварией на вокзале Зальцбурга российское генеральное консульство выясняет, есть ли среди пострадавших граждане России. Пока такая информация не поступала. Вопрос на контроле», — говорится в заявлении посольства в Twitter.