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Кабмин решил поднять пошлины за водительские права и загранпаспорт
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Кабмин решил поднять пошлины за водительские права и загранпаспорт
Общество, 08:49
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Кабмин решил поднять пошлины за водительские права и загранпаспорт

Правительство России одобрило законопроект, согласно которому увеличатся государственные пошлины за регистрацию транспортных средств, получение национального водительского удостоверения и выдачу загранпаспорта нового поколения. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

На заседании правительства, которое прошло 19 апреля, было решено одобрить увеличение госпошлины за регистрацию транспортных средств до 1,5 тыс. руб. Сейчас государство берет за эту услугу 800 руб.

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Кроме того, правительство поддержало идею увеличить госпошлину за получение национального водительского удостоверения. Сбор будет увеличен с 2 до 3 тыс. руб.

Также кабинет министров одобрил повышение сборов за выдачу загранпаспорта нового поколения, содержащего электронный носитель информации. Теперь граждане старше 14 лет вместо 3,5 тыс. руб. будут платить за эту услугу 5 тыс. руб., а лица, не достигшие 14-летнего возраста, вместо 1,5 тыс. руб. будут платить 2,5 руб.

«Предлагаемое увеличение размеров государственных пошлин позволит частично компенсировать затраты федерального бюджета на создание инфраструктуры для внедрения документов нового поколения, содержащих электронные носители информации», — говорится в документе.

Теги: Правительство , госпошлина , водительское удостоверение , регистрация автомобилей , загранпаспорт ...
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