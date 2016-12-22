В Чите полицейский нашел в лифте 800 тыс. руб

В Чите младший лейтенант полиции Алдар Аюшеев нашел в лифте клатч с 800 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю, передает «РИА Новости».



Как отмечается в сообщении, лейтенант возвращался домой со своей женой. В лифте они увидели расстегнутую сумочку с купюры. О находке полицейский сообщил в правоохранительные органы и вызвал следственно-оперативную группу.



В МВД отметили, что владелец клатча с 800 тыс. рублей устанавливается.