В Чите полицейский нашел в лифте 800 тыс. руб
Общество, 07:45
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В Чите полицейский нашел в лифте 800 тыс. руб
В Чите младший лейтенант полиции Алдар Аюшеев нашел в лифте клатч с 800 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю, передает «РИА Новости».
Как отмечается в сообщении, лейтенант возвращался домой со своей женой. В лифте они увидели расстегнутую сумочку с купюры. О находке полицейский сообщил в правоохранительные органы и вызвал следственно-оперативную группу.
В МВД отметили, что владелец клатча с 800 тыс. рублей устанавливается.