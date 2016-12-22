Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 61,47 60,32 EUR Нал. 76,22 74,61 USD Бирж. 60,89 +0,04 EUR Бирж. 75,19 -0,09 USD ЦБ. 60,86 -0,70 EUR ЦБ. 75,40 -0,68 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 8360,40 +187,80 MOEX 2224,06 -0,78% RTS 1153,59 -0,08% Brent 73,82 +0,30% DJIA 24664,89 -0,34% Nasdaq 7238,06 -0,78% FTSE 7328,92 +0,16%
Во Флориде неизвестный застрелил двух полицейских
Лента новостей
В МЧС предупредили о риске пожаров из-за майнинга криптовалют 04:38, Технологии и медиа FT сообщила о возможном уходе фонда Сороса из Венгрии 04:15, Политика Минобороны обнаружило за неделю 18 самолетов-разведчиков у границ России 03:28, Политика Король Свазиленда переименовал страну в Королевство Эсватини 03:03, Политика Советник Трампа назвал условие улучшения отношений с Москвой 02:53, Политика В «Аэрофлоте» подтвердили трудности с получением виз США 02:32, Политика Адвокаты Януковича вызвали полицию после заседания суда в Киеве 02:06, Политика «Ростех» нашел «Тракторным заводам» нового владельца 01:50, Общество Асад вернул Франции Орден почетного легиона 01:39, Политика «Ростелеком» назвал «затруднительным» исполнение «закона Яровой» 01:18, Технологии и медиа Джордж Буш-младший назвал Путина «умным тактиком» 00:51, Политика СМИ узнали о заявлении «Открытия» на брата экс-владельца «Росгосстраха» 00:27, Общество В США прокуроры не смогли определить виновных в смерти Принса 00:16, Общество Открылся Московский международный кинофестиваль. Фотогалерея 00:03, Фотогалерея  Умные глаза и широкие взгляды: обзор нового смартфона Asus ZenFone 5 19 апр, 23:59, РБК Стиль и ASUS Сенат США назначил нового директора NASA 19 апр, 23:45, Политика Двое моряков с судна «Норд» прибыли в Крым 19 апр, 23:23, Общество Тест: какая соцсеть исчезнет в 2018 году 19 апр, 23:15, РБК и Билайн Госдеп заявил о попытках России и Сирии «зачистить» место химатаки в Думе 19 апр, 23:01, Политика В Москве из-за сообщения об угрозе взрыва эвакуировали здание МИДа 19 апр, 22:54, Общество Бывшего замглавы ФСИН Коршунова обвинили во взятках 19 апр, 22:37, Общество Церковное обострение: зачем Порошенко обратился к вселенскому патриарху 19 апр, 22:37, Политика Москва пообещала Украине жесткий ответ из-за задержанного экипажа «Норда» 19 апр, 22:34, Политика Сборная России по хоккею проиграла в первом матче после ухода Знарка 19 апр, 22:26, Спорт Ликсутов назвал срок запуска смешанного движения по путям наземного метро 19 апр, 22:13, Общество Владелец «Норда» прокомментировал снятие экипажа судна с рейса в Минск 19 апр, 21:51, Общество Детский омбудсмен осудила идею запретить коляски с детьми в метро 19 апр, 21:29, Общество Додон подарил Лукашенко мед и орехи «в обмен» на белорусские тракторы 19 апр, 21:21, Политика
Во Флориде неизвестный застрелил двух полицейских
Общество, 05:06
0
Во Флориде неизвестный застрелил двух полицейских

В американском штате Флорида в городе Трентон неизвестный застрелил двух полицейских. Об этом сообщается на странице в Facebook управления шерифа округа Холмс.

«Два заместителя шерифа были застрелены и убиты в предполагаемой засаде», — говорится в сообщении.

Как сообщает Fox Orlando со ссылкой на представителей правоохранительных органов, полицейские были убиты, когда находились в ресторане. По словам шерифа, неизвестный стрелок подошел к ресторану и стал стрелять по офицерам через окно.Прибывшие на место происшествия полицейские нашли стрелявшего на улице. Он находился при смерти.

Шериф не сказал, как стрелок умер. Он отметил, что по факту произошедшего начали расследование. Пока мотивы стрелка неизвестны.

Свои соболезнования в связи с гибелью двух полицейских во Флориде выразил американский президент Дональд Трампа. Об этом он написал на своей странице в Twitter. «Мои мысли, молитвы и соболезнования с семьями, друзьями и коллегами двух офицеров, которые потеряли сегодня жизни, находясь при исполнении», — написал американский лидер.

Теги: Флорида , стрельба , Полиция
Главное
Советник Трампа назвал условие улучшения отношений с Москвой Политика
Материалы по теме
В Иркутской области сотрудник Росгвардии застрелил напарника Общество
Рязанские полицейские застрелили открывшего по ним огонь мужчину Общество
В Смоленске застрелили убившего партнера по бизнесу мужчину Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.