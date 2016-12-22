Во Флориде неизвестный застрелил двух полицейских

В американском штате Флорида в городе Трентон неизвестный застрелил двух полицейских. Об этом сообщается на странице в Facebook управления шерифа округа Холмс.

«Два заместителя шерифа были застрелены и убиты в предполагаемой засаде», — говорится в сообщении.

Как сообщает Fox Orlando со ссылкой на представителей правоохранительных органов, полицейские были убиты, когда находились в ресторане. По словам шерифа, неизвестный стрелок подошел к ресторану и стал стрелять по офицерам через окно.Прибывшие на место происшествия полицейские нашли стрелявшего на улице. Он находился при смерти.

Шериф не сказал, как стрелок умер. Он отметил, что по факту произошедшего начали расследование. Пока мотивы стрелка неизвестны.



Свои соболезнования в связи с гибелью двух полицейских во Флориде выразил американский президент Дональд Трампа. Об этом он написал на своей странице в Twitter. «Мои мысли, молитвы и соболезнования с семьями, друзьями и коллегами двух офицеров, которые потеряли сегодня жизни, находясь при исполнении», — написал американский лидер.