Король Свазиленда переименовал страну в Королевство Эсватини

Король страны Свазиленд в Южной Африке Мсвати III заявил, что он официально переименовал страну в Королевство Эсватини. Об этом он заявил в своем обращении к нации на стадионе в городе Манзин, передает агентство Reuters.

«Я хочу заявить, что с сегодняшнего дня наша страна станет известной как Королевство Эсватини», — заявил король. Он пояснил, что название Свазиленд вызывает недоумение. «Куда мы бы не ездили за границу, люди ассоциируют нас со Швейцарией», — заметил Мсвати III. Он отметил, что хочет, чтобы у людей была страна, с которой они могли бы себя идентифицировать.

По его словам, такое решение было принято в честь празднования 50-летней независимости Свазиленда, а также в честь своего пятидесятилетия. Король отметил, что королевско вернется к своему исконному названию, которое королевство носило до колонизации Великобританией.

Как отмечает Reuters, Эсватини означает на местном языке «земля Свази». Король Мсвати III называл Свазиленд королевством Эсватини несколько раз за последние годы. В том числе, он называл так эту страну во время своего обращения на Генеральной ассамблее ООН в 2017 году, во время саммита Африканского союза и на других международных конференциях.



Свазиленд стал независим от Великобритании в 1968 году. Это государство на юге, юго-востоке, западе и севере граничит с Южной Африканской Республикой. Общая протяженности границы Свазиленда составляет 535 км, а общая площадь страны — 17,3 тыс. кв км. Свазиленд — государство с абсолютной монархией. Исполнительная власть находится у короля Мсвати III. Он имеет право назначать премьер-министра и своих представителей в парламенте. Законодательным органом страны является парламент, который состоит из Национального собрания и Сената. Однако, он не обладает законодательной властью и является консультативным органом для короля страны.