Адвокаты Януковича вызвали полицию после заседания суда в Киеве

Адвокаты бывшего украинского президента Виктора Януковича вызвали полицию после заседания Оболонского районного суда Киева и подали заявление «о нарушении прав на защиту» их клиента. Об этом сообщает «Украинская правда».



Как отмечается в сообщении, адвокаты бывшего президента Виталий Сердюк и Игорь Федоренко решили вызвать полицию после того, как судья заявил, что процесс переходит к стадии судебных дебатов. Во время судебного заседания Сердюк сказал, что не были допрошены более 10 свидетелей защиты, сообщает «Украинская правда». Кроме того, адвокаты заявили, что решение суда начать прения — «незаконно», и оно было принято «под грубым политическим давлением». В знак протеста защитники Януковича покинули зал заседаний. Суд принял решение сделать перерыв до 3 мая.

Защитник бывшего украинского президента Сердюк сказал, что «в отношении Януковича совершено преступление, предусмотренное ст. 374 нарушение права на защиту, путем принятия неправосудного решения об отказе допрашивать свидетелей защиты». По его словам, подобные действия были организованы и «заказаны высшим руководством государства и ГПУ (Генеральной прокуратурой Украины, — прим. РБК).

На Украине бывший президент Виктор Янукович обвиняется в государственной измене. Прокуратура полагает, что он помогал России «в умышленных действиях для изменения границ страны и ведении агрессивной войны». Обвинение потребовало для него наказание в виде пожизненного заключения.