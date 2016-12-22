В Москве из-за сообщения об угрозе взрыва эвакуировали здание МИДа

В Москве в здании Министерства иностранных дел произошла эвакуация из-за угрозы взрыва. Об этом сообщил источник ТАСС в экстренных службах города. Также эту информацию подтвердил РБК источник в МИД.

Как рассказал источник ТАСС, из здания были выведены 44 человека. По его словам, в Министерство иностранных дел позвонил неизвестный и заявил об угрозе взрыва. Собеседник «РИА Новости» в экстренных службах отметил, что сотрудников ведомства, которые находились на рабочих местах, попросили «по соображениям безопасности» покинуть здание.

«РИА Новости» сообщает, что к МИД подъехали машины МЧС и полиции. Агентство отмечает, что вход в здание министерства оцеплен.

По России осенью, в сентябре 2017 года, прокатилась волна анонимных сообщений об угрозах взрыва. Из-за этого в разных городах неоднократно эвакуировали людей из кинотеатров, вокзалов, торговых центров, административных и учебных зданий и других объектов.

По факту анонимных сообщений о взрывах возбудили уголовное дело по ст. 207 УК (телефонный терроризм). В декабре 2017 года замминистра МВД Игорь Зубов сообщил, что большинство звонков об угрозах взрывов поступало в правоохранительные органы из Сирии.