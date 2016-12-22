В Петербурге задержали двух подозреваемых в терроризме

В Санкт-Петербурге следователи задержали подозреваемых в подготовке к вступлению в террористическую организацию. Об этом сообщает пресс-служба петербургского главка СКР.
Против двух 21-летних задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (покушение на участие в деятельности террористической организации). Они являются гражданами одной из республик Средней Азии.
Следователи установили, что подозреваемые в интернете нашли человека, которому сообщили о намерении вступить в международную террористическую организацию, действующую на Ближнем Востоке. Неустановленное лицо сообщило им, как выехать из России в обход сотрудников правоохранительных органов и обещало помочь добраться в тренировочный лагерь террористической организации. Личность пособника пока не установлена, но следователи отмечают, что он и задержанные общались в Telegram.
10 апреля подозреваемые купили авиабилеты, однако вылететь они не успели, поскольку их задержали следователи совместно с сотрудниками региональных управлений МВД, ФСБ и Росгвардии.
Решается вопрос об избрании им меры пресечения и предъявлении обвинения.
В понедельник, 16 апреля, Роскомнадзор начал блокировать Telegram по решению Таганского суда Москвы. Основанием для такого решения стал отказ руководства мессенджера предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений.