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МИД не исключил прекращение регулярного авиасообщения с США

В Петербурге задержали двух подозреваемых в терроризме

В СПЧ предложили Роскомнадзору узнать у суда способ блокировки Telegram

СМИ назвали имя нового главного тренера сборной Италии по футболу

СК показал видео задержания подозреваемых в терроризме в Петербурге

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Новые должности получили еще 12 участников конкурса «Лидеры России»

Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса сервиса Microsoft

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В МИДе ответили на слова Трампа о схватке американцев и русских в Сирии

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Во ФСИН заявили о непричастности сотрудников СИЗО к смерти Пшеничного

Омбудсмен Федотов сообщил о массовых нарушениях прав человека в Дагестане

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Рауль Кастро назвал своего возможного преемника на посту главы компартии

РФС назвал место проведения последнего матча сборной России перед ЧМ-2018

Суд вернул отцу Виктора Цоя права на песни сына

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Киев подаст против Москвы иск в ЕСПЧ по защите прав политзаключенных

МИД ответил на призыв Волкера не снимать санкции с России