Умер актер из фильма «На игле»

Британский актер, теле- и радиоведущий ​Дейл Уинтон скончался на 62-м году жизни. Об этом агент артиста Джен Кеннеди сообщил Би-би-си.

Уинтон умер в своем доме в среду, 18 апреля. Агент отказался назвать причину его смерти и призвал уважать частную жизнь.

Свою карьеру Уинтон начал в качестве диджея в лондонских клубах. Позднее он вел утреннее шоу на радио, а также телепередачу Dale's Supermarket Sweep.

Уинтон снялся более чем в 30 фильмах и сериалах. В частности, он появился в культовом фильме «На игле». Также он сыграл в сериалах «Летим со мной», «Забей на панк-рок» и «Свободные женщины».