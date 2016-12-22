Киев подаст против Москвы иск в ЕСПЧ по защите прав политзаключенных

Украина в ближайшие два месяца подаст против России иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по защите прав политзаключенных. Об этом министр юстиции страны Павел Петренко сообщил агентству «Интерфакс-Украина».

По его словам, иск будет касаться «всех украинских политических заключенных в России». Подробности министр сообщить отказался.

«Детали, с учетом того что мы готовим доказательную базу и текст заявления совместно с нашими международными экспертами, которых мы привлекли, я не уполномочен пока на этом этапе разглашать, чтобы этим не воспользовалось государство-агрессор», — сказал Петренко.

Он высказал надежду, что дело будет иметь «еще и практический политический характер» и даст Киеву дополнительные инструменты для «возвращения украинцев из российского плена».

Политзаключенными Киев, в частности, считает украинского режиссера Олега Сенцова, а также Александра Кольченко. Они были приговорены в России к длительным тюремным срокам за подготовку взрывов и поджогов в Симферополе.