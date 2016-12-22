«Ведомости» узнали об утверждении кабмином требований к «закону Яровой»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, описывающее порядок реализации так называемого «закона Яровой», согласно которому операторы связи и интернет-компании должны будут хранить аудиозаписи разговоров, всю переписку и другие виды коммуникации своих абонентов и пользователей, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на свой источник.

Факт подписания Медведевым постановления, утверждающего порядок хранения данных, подтвердила изданию и пресс-секретарь курирующего вопросы связи вице-премьера Аркадия Дворковича.

«Закон Яровой» вступает в силу 1 июля 2018 года. Хранить переписку и записи переговоров операторы связи и интернет-компании должны будут в течение шести месяцев, а общие данные о коммуникации — от года до трех в зависимости от типа компании. Точные сроки, типы и объемы хранения данных и должно определить постановление правительства.

В феврале члены Российского союза промышленников и предпринимателей предупреждали замглавы Минкомсвязи Дмитрия Алхазова и вице-премьера Аркадия Дворковича о том, что необходимость исполнения закона может привести к росту тарифов на услуги связи на 12–90% и поглотит инвестиционные бюджеты мобильных операторов. В обращении говорилось, что расходы на исполнение «закона Яровой» в течение пяти лет составят для МТС до 43 млрд руб., для «ВымпелКома» — не менее 63 млрд руб., для «МегаФона» — около 40 млрд руб., МГТС — не более 17 млрд руб. и для «ЭР-Телеком Холдинга» — около 50 млрд руб.